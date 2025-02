Wat gebeurde er nu? Vincent Kompany diste catenaccio op! "Uitstekend werk!"

Bayer Leverkusen en Bayern München hebben afgelopen zaterdag gelijkgespeeld met een doelpuntloos gelijkspel. Bayern speelde aanvallend weinig klaar en kreeg een reeks kansen tegen. Vincent Kompany had zijn troepen de opdracht gegeven om vooral te verdedigen tegen de nummer 2 in de Bundesliga.

Het verschil was voor de match acht punten en dat bleef dus ook zo. "Natuurlijk willen we altijd het spel domineren", benadrukt de Belgische coach op de website van zijn club.

"Maar als een team ons dwingt tot verdedigen, dan moeten we verdedigen. Leverkusen heeft vandaag heel goed gespeeld, ze hebben geweldig druk gezet, het balbezit uitstekend vastgehouden en hebben ook gevochten om het te veroveren."

Een zeldzame soort prestatie

Een Bayern in een rol die we nog niet veel zagen onder Kompany. "Vandaag moesten we vooral verdedigen. En ik moet mijn team feliciteren. We hebben in het verleden zoveel wedstrijden gehad waarin we veel doelpunten hebben gemaakt."

De inwoner van Ukkel benadrukt het goede werk van zijn ploeg, die echter slechts twee keer op doel heeft geschoten (15 keer voor Leverkusen): "Vandaag was de opdracht anders, vandaag draaide alles om verdedigen - en we hebben uitstekend werk geleverd. We hebben verdedigd met een geweldige mentaliteit. We zullen dat met ons meenemen."