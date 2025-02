Welke toekomst ligt er in het verschiet voor Kevin De Bruyne? "Wanneer je hieraan gewend bent, wil je niet dat het plotseling verandert"

Kevin De Bruyne zit in zijn laatste contractmaanden bij Manchester City. De beslissing om al dan niet te verlengen, zorgt voor veel speculaties.

De gesprekken over een nieuw contract met Manchester City zijn nog lang niet in de eindfase. Dit zorgt voor speculaties over wat de toekomst voor De Bruyne zou kunnen brengen, van een verlengd verblijf bij City tot een vertrek naar een exotische bestemming, zoals de MLS of het Midden-Oosten. Dit onderwerp werd uitvoerig besproken door Marc Degryse en Toby Alderweireld in VTM.

Marc Degryse stelt vragen over de situatie van KDB, vooral over zijn aanwezigheid op de bank tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid. "De vraag is: met welke problemen krijgt hij te maken? Waarom speelt hij niet, terwijl hij in de competitie nauwelijks speelt? Heeft hij nog steeds last van zijn schaambeenblessure? Dit is iets wat nog niet duidelijk is."

Degryse kan zich moeilijk voorstellen dat De Bruyne bij City blijft als zijn situatie niet verbetert. "Ik kan me niet voorstellen dat hij een andere rol accepteert. Ik denk niet dat dat hem gelukkig zou maken. Zijn familie voelt zich misschien wel goed in Manchester, maar De Bruyne zelf...?"

Toby Alderweireld, die De Bruyne lange tijd heeft gekend bij de Rode Duivels, is het eens met Degryse. "Het lijkt inderdaad onwaarschijnlijk dat hij in die situatie zou blijven. De Verenigde Staten? Misschien, maar ik denk dat hij liever naar een club gaat waar hij een belangrijke rol speelt. Als je gewend bent om een sleutelspeler te zijn, wil je niet ineens een minder belangrijke rol hebben."

De vraag blijft of de trots van Kevin De Bruyne hem zal aansporen om niet te lang bij Manchester City te blijven. De afgelopen weken wijzen niet echt in de richting van een contractverlenging.