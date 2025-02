Joaquin Seys stipt het grote voordeel van Club Brugge tegen Aston Villa aan

Club Brugge speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Aston Villa. Het eerste van de twee duels wordt in eigen huis afgewerkt.

Heel wat spelers hadden liever Lille als tegenstander gehad, maar voor Joaquin Seys maakte dat allemaal niks uit. Hij is wel blij dat er eerst in het Jan Breydelstadion gespeeld wordt.

“Ik denk dat het, net zoals tegen Atalanta, niet slecht is dat we thuis beginnen”, aldus Seys in Het Nieuwsblad. Voor de fans is een hoofdrol weggelegd.

“We zullen er direct staan met de fans achter ons, en zo kunnen misschien met een bonus naar Engeland trekken”, aldus Seys.

Lille of Aston Villa, voor Seys was het allemaal gelijk. “De tegenstander maakte voor mij weinig uit. Aston Villa is een sterke ploeg en het wordt een mooie verplaatsing.”

Het geloof is bijzonder groot dat ook deze ronde tot een goed einde gebracht kan worden. “We krijgen opnieuw een kans om ons te bewijzen tegen een goede club uit de Premier League.”