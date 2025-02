'Nu al is fikse transferdomper voor Ferran Jutgla duidelijk geworden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ferran Jutgla lijkt zijn beste periode bij Club Brugge door te maken. Maar nu lijkt het klaar voor een andere uitdaging.

Ferran Jutgla arriveerde in de zomer van 2022 bij Club Brugge. Hij heeft in het Jan Breydelstadion nog een lopend contract tot medio 2026.

Toch lijkt deze zomer het moment gekomen voor de Spanjaard om terug te keren naar eigen land. Hij zou dat het liefste doen naar FC Barcelona, waar hij van de beloften richting ons land vertrok.

Maar El Nacional heeft echter slecht nieuws voor Jutgla. De droom om terug te keren naar Barcelona zal helaas geen optie zijn voor Jutgla.

De Spaanse krant zegt dat voorzitter Joan Laporta categoriek is over een mogelijke terugkeer van spelers die zelf besloten te vertrekken: een comeback is niet mogelijk.

El Nacional ziet op dit moment Girona als grootste kanshebber om Jutgla deze zomer te verwelkomen bij zijn terugkeer naar La Liga.