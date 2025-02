Voormalige speler van Anderlecht, Beerschot en KVC Westerlo heeft nieuw avontuur beet bij tweedeprovincialer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sommige voetballers blijven zin hebben in het spelletje. Sherjill Macdonald is daar duidelijk eentje van. Hij zet zijn carrière nu verder bij tweedeprovincialer FC Ekeren.

Sherjill Macdonald heeft tijdens zijn voetbalcarrière al heel wat van de wereld gezien. Hij begon als kind in Nederland, waar hij bij heel wat clubs heeft gespeeld. In Duitsland kwam hij even uit voor Hamburger SV.

In België was zijn eerste club Anderlecht, daar speelde hij 29 wedstrijden. Later kwam hij nog bij Roeselare, KVC Westerlo en Beerschot terecht.

Tussendoor beleefde hij nog avonturen bij West Brom en Hereford United in Engeland. Een jaar lang verdedigde hij in de Verenigde Staten ook de kleuren van Chicago Fire FC.

In 2018 trok hij naar Busan IPark in Zuid-Korea, voor hij in 2019 terugkeerde naar België. Eerst naar KFC Lille, voor hij bij ASV Geel en KV Hooikt terechtkwam.

Op zijn 40e denkt hij duidelijk nog niet aan stoppen. FC Ekeren is erin geslaagd om Macdonald naar tweede provinciale te halen voor het seizoen 2025-2026. Zijn carrière gaat dus nog even door.