Anderlecht prikt stevig terug naar de fans: "Onacceptabel" en "Schade navenant"

De RSCA Fan Council heeft in een statement fel uitgehaald naar de clubleiding van Anderlecht. Volgens de supportersvertegenwoordiging heeft de club nagelaten om haar fans voldoende te steunen en te beschermen bij de Europese wedstrijd tegen Fenerbahçe, zowel in Turkije als in het Lotto Park.

De sluiting van vak N5 voor de topper tegen Union komende zondag zorgt voor nog meer frustratie. De fans hekelen het gebrek aan communicatie en inspanningen van Anderlecht om de aanwezigheid van 240 supporters in Istanbul te vergemakkelijken.

Schade navenant

Het hommeles in de terugwedstrijd, maar ook onder meer de communicatie over de wedstrijd in Charleroi heeft voor de nodige heibel gezorgd. En dus wilden en kregen ze een gesprek met het bestuur.

Dat bestuur van Anderlecht is namelijk ook boos en zette de puntjes op de i. "De Europa League-match tegen Fenerbahçe werd vroeg in de wedstrijd tijdelijk stilgelegd na onregelmatigheden in de tribunes. RSC Anderlecht veroordeelt in de strengste bewoordingen het gedrag van de betrokken personen", klonk het eerder al in een statement.

Onacceptabel

En nu zijn ze daar tegen Het Laatste Nieuws nog verder op doorgegaan: "Wat zich donderdag heeft afgespeeld – in én rond het stadion – is absoluut onacceptabel. De schade voor de club is navenant."

"Deze wedstrijd werd over heel Europa uitgezonden en bekeken – miljoenen mensen hebben moeten de vechtpartijen in de tribunes aanschouwen."