Johan Boskamp weet dat niet Mokio, Bounida of Godts het grootste Belgische talent van het moment is: "Hij is niet normaal"

Alle grote Belgische talenten lijken momenteel bij Ajax rond te lopen, maar niets is minder waar, zegt Johan Boskamp in zijn podcast Boskamp & Kleine Gijp. Dat talent loopt bij Genk rond volgens hem.

De 76-jarige analist prijst immers de kwaliteiten van de zeventienjarige Konstantinos Karetsas bij Genk. “Hij is zo goed, niet normaal voor iemand van zijn leeftijd", klinkt het enthousiast.

Bij Ajax spelen met Jorthy Mokio (16), Rayane Bounida (18) en Mika Godts (19) drie grote Belgische talenten. Nicky van der Gijp vindt dat opvallend: “Eigenlijk zitten de drie grootste talenten van België bij Ajax. Dat is toch gek?” Maar Boskamp is het daar niet mee eens. “Het grootste talent is Karetsas. We weten nog niet of hij voor België gaat kiezen, maar hij speelt bij Genk.”

De in Genk geboren Karetsas is momenteel jeugdinternational van België Onder 21, maar heeft ook Griekse roots. “Ik hoop dat hij voor België kiest", zegt Boskamp. “Hij speelt wel al in de jeugdelftallen en is hier geboren.”

Karetsas is in België intussen wel al genoegzaam bekend. Het is een linksbenige aanvallende middenvelder die dit seizoen al 1.417 minuten in de hoofdmacht van de Limburgers speelde, verdeeld over 30 wedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij vijf assists. Ajax en Manchester City zouden in het verleden al interesse hebben getoond.

Hoewel Boskamp Karetsas als de grootste belofte ziet, is hij ook onder de indruk van Mokio. “Zijn uitstraling is geweldig. De kracht die hij uitstraalt, zo zelfverzekerd. Maar dat heeft die jongen van Genk ook.”