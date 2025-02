Leekens gaat helemaal los: Benteke in de spits en deze man naast De Bruyne bij de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De volgende interlandbreak komt dichterbij. Heel het land wacht in spanning de eerste selectie van Rudi Garcia af.

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij werd aangeduid als opvolger van Domenico Tedesco. De eerste selectie van de Fransman, daar wordt enorm naar uitgekeken.

Ex-bondscoach Georges Leekens heeft alvast zijn ideetjes. Zo zou hij Christian Benteke terug bij de nationale ploeg willen zien.

“Lukaku is hors categorie, maar daarnaast hebben we geen profiel zoals Benteke: een kopbalsterke, krachtige en balvaste spits aan wie je het spel kan ophangen en die ruimte maakt voor infiltrerende spelers”, zegt Leekens in Het Nieuwsblad.

En dat niet alleen als back-up voor Romelu Lukaku. “Christian kan ook goed invallen. In sommige gevallen kan je zelfs Lukaku én Benteke in de spits zetten.”

Leekens maakt meteen ook een keuze voor het middenveld. “Twee wolkenkrabbers met daarachter spelers als De Bruyne en Vanaken, daarmee kun je iets forceren”, besluit hij.

Afwachten of Hans Vanaken zijn kans krijgt onder Garcia. Bij Tedesco stelde het allemaal niet veel voor voor de rots in de branding bij Club Brugge.