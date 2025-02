Antwerp-fans mogen zich nog aan zware straf verwachten na bekerduel met Anderlecht, net als stafflid die zware uitspraken gedaan zou hebben

Het bondsparket heeft een boete van 10.000 euro geëist voor Antwerp naar aanleiding van incidenten in de halve finale van de Croky Cup tegen Anderlecht. Fans gooiden bekers naar de scheidsrechters, wat mogelijk ook leidt tot een verbod op uitfans voor twee wedstrijden, weet GvA.

Teammanager Sacha Van De Sande verdedigde de club tegen een schorsing. Tijdens het verlaten van het veld kreeg het scheidsrechtersteam meerdere volle en halfvolle bekers over zich heen. Dit gebeurde na een rode kaart voor Denis Odoi en het mislopen van de bekerfinale.

Een lijnrechter raakte lichtgewond en had verzorging nodig. Scheidsrechter Jasper Vergoote merkte op dat er al eerder tijdens de rust bekers werden gegooid, maar dat er daarna geen extra stewards ingezet werden.

Antwerp pleitte voor een mildere sanctie dan de gevorderde boete. De club wees op reeds getroffen maatregelen, zoals stadionverboden voor vijf betrokken supporters. Bovendien waren er fouten in het verslag van de match delegate, waaronder een verkeerde titel en eindstand. Antwerp stelde daarom de bewijswaarde van het verslag in vraag.

De voorzitter van het Disciplinair Comité suggereerde een bekerverbod in bepaalde vakken als alternatief voor een boete. Antwerp betwijfelde de haalbaarheid daarvan, maar de voorzitter benadrukte dat een andere sanctie dan een boete mogelijk een sterker signaal zou afgeven aan de supporters.

Daarnaast werd Van De Sande apart vervolgd voor uitspraken na de wedstrijd. Volgens Vergoote noemde hij de wedstrijdleiding “ziekelijk” en een “fucking schande”. In de kleedkamer zou hij zelfs drie kwartier na affluiten nog ruzie hebben gemaakt. Hij riskeert één match schorsing, één voorwaardelijk en een boete van 1.500 euro.

Van De Sande gaf toe dat hij respectvoller had kunnen zijn, maar ontkende bepaalde uitspraken. Hij vond het vreemd dat hij niet op het veld bestraft werd, terwijl een verzorger van Antwerp wél een kaart kreeg. De uitspraak over beide zaken wordt woensdag of donderdag verwacht. Als Antwerp schuldig wordt bevonden, kan een eerdere voorwaardelijke straf worden omgezet in een uitfansverbod.