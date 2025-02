Hein Vanhaezebrouck stelt zich vragen bij stemming over competitieformat: "Dat is ondemocratisch"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op donderdag stemmen de club over een nieuw competitieformat. Hein Vanhaezebrouck stelt zich toch vragen bij hoe dit verloopt. Voor hem is het niet helemaal democratisch.

Op donderdag stemmen de clubs over het nieuwe competitieformat. Het kan goed zijn dat we terugkeren naar een competitie met 18 clubs zonder play-offs. Er waren voorstanders om volgend seizoen al over te schakelen.

Dit zal er uiteindelijk niet van komen. Er kwam ook bijzonder veel kritiek op, want dan zou er slechts één club barragematchen moeten spelen om te degraderen of niet, waardoor plots een aantal clubs gered zouden zijn.

Hein Vanhaezebrouck had dit geen competitievervalsing gevonden. "Eigenlijk niet. Voor de met degradatie bedreigde clubs was het een geschenk uit de hemel geweest. Sportief was er uiteindelijk niemand benadeeld", zei hij bij Het Nieuwsblad.

De voormalige coach van onder meer KAA Gent en Anderlecht wil ook nog wat kwijt over de stemming. "De rijkste clubs bepalen het competitieformat en zij krijgen de kleintjes mee door ze wat meer geld te beloven."

"Dat is ondemocratisch, maar dat is al het geval sinds de G5 drie stemmen krijgt, de K11 twee en de kleintjes maar eentje. Als je echt een democratische beslissing wil, dan moet elke club één stem krijgen", besluit hij.