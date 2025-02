Pro League-CEO Lorin Parys geeft meer uitleg bij na stemming over competitieformat: "Wat mij betreft..."

De Jupiler Pro League gaat er weer anders uitzien. Vanaf het seizoen 2026/2027 wordt het weer een competitie zonder play-offs en met 18 ploegen. Pro League-CEO Lorin Parys kwam donderdag meer uitleg geven.

"Wat mij betreft is dit een goede zaak", begon Lorin Parys volgens Het Nieuwsblad. "Dit was voor ons een belangrijke stap in het afronden van het tv-contract. We weten allemaal in welke omstandigheden deze beslissing er gekomen is: die zijn wat gewijzigd."

Door de play-offs af te schaffen, zullen er minder wedstrijden moeten gespeeld worden. De winterstop zal zo ook weer 14 dagen kunnen duren, wat voor alle clubs wel voordelig is.

"Dat heeft te maken met een FIFA en UEFA-kalender die wat drukker geworden zijn. De grote clubs vroegen daarom minder wedstrijden, en de mogelijkheid tot flexibiliteit met het oog op Europese matchen. De middenmoters wilden meer financiële stabiliteit door de afschaffing van de play-downs. En een derde vraag ging om meer solidariteit."

"Ik ben blij dat we een compromis gevonden hebben dat beantwoordt aan de meeste uitgangspunten. Iedereen heeft wat water bij de wijn gedaan, maar de fans krijgen er een heel helder en herkenbaar format voor", gaat hij verder.

Veel clubs en supporters waren ook niet bepaald voorstander van de play-offs. Het zorgt uiteraard voor spanning, maar wil niet altijd zeggen dat de beste ploeg over heel het seizoen gezien, kampioen speelt.

"Als je kijkt naar de polls op jullie websites, was dit by far het populairste. We keren terug naar de wortels van ons voetbal. Volgend seizoen zullen we nog met play-offs spelen. De laatste zal dan barrages spelen tegen de winnaar van de play-offs om promotie in de Challenger Pro League", besluit Parys.