Bijltjesdag in de Jupiler Pro League: Antwerp ontslaat coach!

Royal Antwerp FC is ondertussen zeker van de Champions' Play-Off. Die play-offs gaan ze echter ingaan met een nieuwe coach, want Jonas De Roeck is bedankt voor bewezen diensten. Hij betaalt het gelag voor een mindere periode.

"RAFC heeft beslist om afscheid te nemen van T1 Jonas De Roeck. De assistenten nemen het sportieve roer voorlopig over."

"RAFC bedankt Jonas De Roeck voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière", aldus Royal Antwerp FC in een bericht via de sociale media. Het is dus einde verhaal voor De Roeck bij Antwerp.

De Antwerpenaren zullen op zoek gaan naar een nieuwe coach, om daarmee in de Champions' Play-Off op zoek te gaan naar (minstens) een Europees ticket.

Einde verhaal voor De Roeck bij Antwerp

Antwerp had dit weekend geen al te beste wedstrijd gespeeld op bezoek bij Cercle Brugge. Het bleef er ook op 0-0 steken. Door het resultaat van Anderlecht op Standard was The Great Old wel mathematisch zeker van play-off 1.

De 2 op 6 tegen OH Leuven en Cercle Brugge en het teleurstellende voetbal is De Roeck nu fataal geworden bij Antwerp.