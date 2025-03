🎥 "Opletten dat Johan niet klaarkomt": René van der Gijp en Johan Derksen amuseren zich rot met Annemiek van Vleuten

René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. Dat zijn de drie vaste personen in het panel van Vandaag Inside. En die hebben vaak wel iets te vertellen, ook over sport. Andere keren zijn er dan weer andere soorten 'grappen'.

Maandag was het opnieuw raak in de studio van Vandaag Inside. Zo hadden ze het onder meer over Noa Lang en zijn gedrag de laatste weken en maanden alweer.

In de eerste aflevering van de nieuwe week was ook wielericoon Annemiek Van Vleuten present in de studio. Daar heeft Johan Derksen zich in het verleden al meermaals lyrisch over uitgelaten.

Het was niet anders deze keer. Al prikte René van der Gijp er hier en daar wel meteen een grapje tussen van seksistische aard. "Je moet opletten dat Johan niet klaarkomt", kirde hij onder meer. "Daag me niet uit", pikte Derksen zelf meteen in.

Smoorverliefd?

"Smoorverliefd was wat te veel gezegd, maar ik was wel een echte supporter van Annemiek van Vleuten. Ik neem dameswielrennen wél heel serieus, helemaal anders dan vrouwenvoetbal."

"Ik laat het over me heenkomen", aldus Annemiek Van Vleuten. "Oh oh, zeg dat nou niet. Dat is een heel verkeerde uitdrukking, we zijn seksueel heel snel geraakt."