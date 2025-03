Overmars dringt aan: Antwerp neemt snelle beslissing in heikel dossier

Antwerp FC heeft afscheid genomen van Jonas De Roeck. Andries Ulderink is dé topkandidaat om het roer op De Bosuil over te nemen. En het zou wel eens heel snel kunnen gaan voor The Great Old.

Het ontslag van Jonas De Roeck kwam vrij plots, maar bij Royal Antwerp FC kwam het weloverwogen. Temeer er dus al een opvolger in de pijplijn lijkt te zitten. Overmars dringt aan Antwerp FC voert momenteel onderhandelingen met Andries Ulderink. De Nederlander kent zijn weg bij The Great Old alleszins heel goed. Hij was er assistent onder het bewind van Mark van Bommel. Ook een mogelijke terugkeer van Mark van Bommel zelf lag de voorbije uren trouwens op stapel, maar zover lijkt het niet te gaan komen. Ulderink geniet de voorkeur van het bestuur. Ulderink dit weekend al op de bank bij Antwerp? Marc Overmars kent die coach uiteraard ook heel erg goed en kijkt er naar uit om met Ulderink een nieuw verhaal te gaan schrijven in Deurne-Noord. De 55-jarige Nederlander was als T1 al aan de slag bij onder meer De Graafschap, AGOVV en Ajax Cape Town, maar zou nu dus een stevige opdracht krijgen. Er wordt verwacht dat hij volgend weekend tegen KAA Gent al op de bank zou zitten bij The Great Old.