Drie spelers van Antwerp zitten in voorselectie Rode Duivels, maar voor eentje wordt het enorm moeilijk

In de aanloop naar de komende interlands van de Rode Duivels is er al wat uitgelekt van de voorselectie van bondscoach Rudi Garcia.

Opvallend is de opname van drie spelers van Royal Antwerp FC: doelman Senne Lammens (22), centrale verdediger Zeno Van den Bosch (21) en linksback Olivier Deman (24).

Senne Lammens, die eerder uitkwam voor de Belgische U21, heeft zich bij Antwerp ontwikkeld tot een betrouwbare sluitpost. Zijn recente prestaties leverden hem voor de derde keer de titel 'Speler van de Maand' op, toegekend door de fans.

Toch is het onzeker of hij de definitieve selectie haalt, aangezien Thibaut Courtois zijn terugkeer in het nationale team heeft bevestigd. En met ook Casteels, Sels en Kaminski is de concurrentiestrijd daar enorm groot.

Zeno Van den Bosch heeft eveneens indruk gemaakt bij Antwerp. Ondanks interesse van buitenlandse clubs koos hij ervoor om bij Antwerp te blijven en zich verder te ontwikkelen.

Olivier Deman, die al drie interlands speelde onder voormalig bondscoach Domenico Tedesco, is opnieuw opgenomen in de voorselectie. Zijn veelzijdigheid en aanvallende impulsen vanaf de linkervleugel maken hem een waardevolle toevoeging aan het team.

Bondscoach Rudi Garcia, die in januari werd aangesteld, staat voor de uitdaging om een competitief team samen te stellen voor de komende wedstrijden. Zijn selectiebeleid lijkt gericht op het integreren van zowel ervaren krachten als veelbelovende talenten.

De definitieve selectie voor de duels tegen Oekraïne zal volgende vrijdag worden bekendgemaakt. Het is afwachten of Lammens, Van den Bosch en Deman er dan zullen bij zijn.