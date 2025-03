Problemen, problemen en nog eens problemen voor Danijel Milicevic bij KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent staat voor twee cruciale wedstrijden in de competitie. Al wordt het trainer Danijel Milicevic niet gemakkelijk gemaakt.

Vier punten is de voorsprong van KAA Gent op eerste achtervolger Standard die het moet weten af te houden om een plekje in de Champions Play-offs beet te hebben. Zondag kan het al prijs zijn, al is Royal Antwerp FC wel de tegenstander.

En dat is geen cadeau, zeker gezien de trainerswissel na het ontslag van Jonas De Roeck. “Op bezoek bij Antwerp voetballen is altijd lastig, maar het is voor onze fans ook wel een leuke verplaatsing in een stadion met veel sfeer”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

De voorbereiding is niet zo eenvoudig. Omdat Andries Ulderink nu trainer is bekeek de sportieve staff ook nog eens beelden van de matchen van KAA Gent tegen Antwerp in de periode onder Mark van Bommel.

En dat is lang niet het enige probleem van Milicevic bij de Buffalo’s. “Onze laatste uitzege dateert alweer van op bezoek bij Standard.” Dat was op 22 december van vorig jaar. “Je hebt ook resultaten nodig op verplaatsing, dat is typisch voor topteams. Die stap wil ik onze spelers nu zien zetten.”

Al zijn er ook jongens die er wellicht niet bij zijn tegen Antwerp. “Watanabe en Brown zijn onzeker voor zondag, terwijl Roef, Gandelman en Mitrovic dit weekend zeker out zijn”, besluit hij.