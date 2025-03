Tumult na laatste fluitsignaal in Dender - KRC Genk: coach Thorsten Fink moet ingrijpen

De frustraties liepen hoog op bij Dender na de zure nederlaag tegen KRC Genk. Coach Vincent Euvrard ging ruzie maken met spelers van de tegenstander, al temperde hij daarna zelf ook.

KRC Genk ging zaterdagavond met 0-1 winnen op het veld van FCV Dender. Niet per se verdiend, en met de hulp van de VAR.

Dender leverde een zeer goede prestatie tegen een bleek Racing Genk. Beide clubs kregen kansen, maar de thuisploeg had toch de beste.

Alleen kwam Dender altijd te kort in de fase van de waarheid. Uiteindelijk kreeg de nummer 11 uit de JPL nog het deksel op de neus.

In de allerlaatste minuut besloot de VAR om Genk een strafschop te geven wegens hands. Hier ontstond heel wat discussie over op het veld meteen, maar ook na de wedstrijd.

Het potje van Dender-coach Vincent Euvrard kookte over na afloop en hij ging in discussie met spelers van Genk. Nadien leken spelers van beide clubs nog wat verder in de clinch te gaan met elkaar, en met Euvrard. Genk-coach Thorsten Fink besloot om in te grijpen door zijn spelers weg te sturen. Euvrard ging eerst overal discussie, maar besloot uiteindelijk ook te sussen.