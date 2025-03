Marc Degryse houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht: "Het is ronduit pijnlijk"

Anderlecht ging kansloos onderuit op het veld van KVC Westerlo. De Kemphanen speelden gewoon een goede wedstrijd, maar paars-wit zette daar langs de andere kant zo goed als niets tegenover. Triest, vond ook Marc Degryse.

KVC Westerlo had 20 minuten nodig om in een zeer comfortabele positie terecht te komen tegen Anderlecht. Een makkelijke openingstreffer van Frigan na 2 minuten en een wereldgoal van Haspolat volstonden voor de winst.

Paars-wit kon geen enkele echt grote kans bij elkaar spelen op 90 minuten tijd. Marc Degryse houdt zich niet in en is snoeihard voor de Brusselaars. "Nu ja, de wedstrijd op Westerlo was alweer Anderlecht-onwaardig. Ik herhaal misschien mezelf, maar dat betekent niet dat we het niet meer mogen aanklagen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"’t Is ronduit pijnlijk. Anderlecht speelt al drie maanden slecht voetbal. Het is gestart net voor Nieuwjaar met de nederlagen tegen Genk en Dender, en het is voortgezet in 2025. Van de laatste elf competitiewedstrijden heeft Anderlecht er zes verloren", maakt hij nog eens duidelijk dat het echt niet goed loopt.

Aanvallend werd er echt niets gebracht tegen Westerlo. "Is er nu één aanvaller of één middenvelder die kan zeggen dat hij tegen Westerlo iéts gebracht heeft? Vázquez, Sardella, jongens toch… Rits, die loopt er óók maar tussen", gaat hij verder.

"Ik hoor dan zeggen dat Simic en Hey nog jong zijn. Sorry, bij Westerlo staat de 17-jarige Vuskovic; die is gewoon beter, hoor. Dus dat excuus van leeftijd geldt niet, vind ik", besluit Degryse.