EK-wraak? Jeugdproducten Gent, Club en Beerschot wijzen de weg voor Belgische beloften

De Rode Duivels namen het in Murcia op tegen Oekraïne, maar ook de Belgische beloften waren op donderdag actief in Spanje. Zij speelden én wonnen van Zweden in Oliva.

Er wordt niet alleen gewerkt door de Rode Duivels in Spanje. Enkele uren voor de 'grote jongens' tegen Oekraïne, speelden de Jonge Duivels in Oliva een vriendschappelijke wedstrijd, de enige van deze interlandperiode, tegen de Zweedse U21.

Voor deze wedstrijd stonden Semm Renders, Jorne Spileers, Bram Lagae en Amando Lapage naast Matthieu Epolo. Op het middenveld werd Mathias Delorge gekoppeld aan Arthur Vermeeren. Met Julien Duranville, Samuel Mbangula en Noah Adedeji-Sternberg had het team veel slagkracht om Roméo Vermant in de spits te voeden.

Jonge Duivels met reactie na achterstand

De eerste helft was gelijk opgaand, waarbij de Zweedse U21 toch een betere algemene indruk achterliet. Dit vertaalde zich na de rust in een benutte strafschop in de 50e minuut. Met de rug tegen de muur reageerde Swerts door Norman Bassette, Stanis Idumbo en Benjamin Pauwels in te brengen na een uur spelen.

Een winnende ingreep, want Idumbo maakte twee minuten later gelijk. Bovendien transformeerde ook Pauwels in een supersub: de winger van Cambuur (die afgelopen zomer van Beerschot overkwam) zorgde vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd voor een ommekeer op aangeven van Samuel Mbangula.

De Jonge Duivels wonnen zo dus met 1-2, waardoor ze een positief gevoel overhouden aan deze kleine teambuilding. De volgende wedstrijd zal in september plaatsvinden, als onze U21 naar Wit-Rusland zal trekken.