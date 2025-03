Interlandbreak of niet, kopzorgen voor Vincent Kompany nemen toe nu sterkhouder opnieuw uitvalt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München zal het nog enkele weken zonder hun doelman Manuel Neuer moeten doen. De 38-jarige keeper, die onlangs zijn training weer had hervat, liep een nieuwe blessure op aan zijn kuit.

De Duitse doelman raakte begin deze maand geblesseerd aan zijn rechterkuit tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Ondanks dat hij zijn training al had hervat, kreeg hij nu opnieuw last van zijn kuit, meldt de Duitse club.

Bayern-coach Vincent Kompany had gehoopt dat Neuer na de interlandbreak weer beschikbaar zou zijn, maar dat plan is nu van de baan. De doelman zal langer uitgeschakeld blijven. Jonas Urbig, die de afgelopen weken als vervanger van Neuer speelde, is ook geblesseerd aan zijn voet.

Nu Urbig ook geblesseerd is, kan derde doelman Daniel Peretz de kans krijgen om te spelen. De 24-jarige doelman speelde tot dusver vier wedstrijden voor Bayern in de Bundesliga.

Ondanks de keepersproblemen bij Bayern staat de club van Vincent Kompany met zes punten wel ruim aan de leiding in Duitsland. Met nog acht speeldagen staat de Rekordmeister in polepositie voor een nieuwe landstitel.

Naast de competitie speelt Bayern ook nog in de Champions League. Na de interlandbreak staan de kwartfinales tegen Inter Milaan op het programma. De eerste wedstrijd is op 8 april, de terugwedstrijd volgt op 16 april.