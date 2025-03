Kevin De Bruyne kijkt uit naar cruciale terugwedstrijd tegen Oekraïne: "We weten wat we morgen moeten doen"

De Rode Duivels moeten zondag tegen Oekraïne een 3-1 achterstand uit de heenwedstrijd goedmaken. Kevin De Bruyne, die zich altijd thuis voelt in Genk, kijkt uit naar de terugwedstrijd tegen Oekraïne.

De wedstrijd wordt morgen in het stadion van KRC Genk gespeeld, een plaats waar De Bruyne veel goede herinneringen aan heeft. De middenvelder won er in 2011 zelfs de landstitel na een spannende titelwedstrijd tegen Standard.

"Het is altijd leuk om hier te zijn", zei De Bruyne in Het Nieuwsblad. "Het is goed om in andere stadions te spelen, vooral als het in Brussel niet altijd vol is", voegde hij eraan toe.

In de persconferentie vlak voor de wedstrijd tegen Oekraïne blikte KDB nog even terug op de wedstrijd van donderdag. "Ik vond dat we het eerste uur goed deden, maar daarna maakten we een paar fouten die meteen werden afgestraft. Oekraïne was niet beter dan ons, maar we hebben zelf de fout gemaakt."

De Bruyne legde ook uit waarom hij tijdens de heenwedstrijd werd gewisseld. "Het was afgesproken dat ik na 70 minuten zou worden gewisseld, omdat ik op scherp stond voor een gele kaart."

Voor de terugwedstrijd van morgen is de middenvelder van Manchester City duidelijk. "De mentaliteit is voor mij niet het probleem. Het ontbrak ons een beetje aan vertrouwen, maar we weten wat we morgen moeten doen."