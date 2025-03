Opvallende oplossing na de vele kritiek van STVV, OH Leuven en Club Brugge: "Remedie is puntenaftrek"

De voorbije weken moesten opnieuw heel wat Belgische trainers en sterke mannen zich gaan verantwoorden op het Bondsparket voor hun uitlatingen tegen de arbitrage. Daar mogen een aantal kanttekeningen bijgeplaatst worden.

Chris Coleman (OH Leuven), Felice Mazzu (STVV) en Bart Verhaeghe (Club Brugge) waren maar een paar van de mannen die de laatste weken ferme kritiek hadden op de arbitrage.

En zij werden dus allemaal opgeroepen door het Bondsparket om zich te gaan verantwoorden voor hun uitval op of richting arbitrage. Kris Verbert - oprichter van de Liefhebbers Zaalvoetbal Cup en expert in fair play - heeft een duidelijke mening over de zaak.

Scheidsrechters nodig?

"Op topniveau zijn de belangen zo groot dat men elke spelfase in z'n eigen voordeel wil geïnterpreteërd zien. Om een wedstrijd tussen twee zulke onbetrouwbare partijen in goede banen te leiden heb je dus scheidsrechters nodig."

"Het is jammer dat mensen die zelf de oorzaak zijn van de nood aan een scheidsrechter vervolgens niet het fatsoen kunnen opbrengen om zich neer te leggen bij de occasionele vergissingen of afwijkende spelinterpretaties die daarmee gepaard gaan", aldus Verbert.

Toekomstige druk

"Soms is de kritiek ook bedoeld om druk te zetten en zo toekomstige beslissingen te beïnvloeden. Onbewust kunnen bepaalde commentaren immers meespelen in het hoofd van een scheidsrechter wanneer die de week nadien in een fractie van een seconde moet beslissen over een spelfase die voor interpretatie vatbaar is."

"Goed voetballen is dus al lang niet meer het enige middel dat wordt ingezet om sportieve doelen te bereiken. Alle middelen die punten kunnen opleveren worden aangewend."

"Misschien ligt daar ook wel de enige remedie: één punt aftrekken bij wie zich meermaals bezondigde aan openbare kritiek op de spelleiding. Het huidige systeem van kleine boetes en schorsingen schiet immers duidelijk tekort als afschrikmiddel."