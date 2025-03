Romelu Lukaku is wel héél blij dat Hans Vanaken terug is: "Dat is net zoals met Kevin"

Een onuitgegeven middenveld met Raskin, Vanaken en De Bruyne, maar het werkte. Voor velen een verrassing dat het zo goed functioneerde, maar niet voor Romelu Lukaku. Die bewierookte achteraf Hans Vanaken en liet duidelijk merken dat hij het niet eens was met Domenico Tedesco.

Zoveel foeriers heeft Lukaku immers niet meer. Kevin De Bruyne ja, maar mensen die hem vanuit het middenveld de diepte in kunnen sturen? Nee, hij moest het de laatste tijd vooral hebben van knokken in de zestien. Hij werd amper nog diep gestuurd.

Maar Vanaken heeft die kwaliteit van de superpass op maat. "Ik weet dat ik hem moet aanspelen zodat hij zijn man in zijn rug kan houden. En dan is er geen houden meer aan", zei Vanaken daar zelf over.

Romelu zelf ging verder. "Ik wist het gewoon toen die bal zo goed kwam. Dan is het prijs, want het is enkel nog kwestie van de focus houden. Ik heb gewoon zo'n connectie met Hans als hij een diepe bal geeft. Dat is net zoals met Kevin", spaarde hij zijn lof niet.

"Wij kennen elkaars kwaliteiten. Zij weten het van mij en ik van hen. Ik ben blij dat Hans er weer bij is. Ik weet dat hij een bal in één tijd kan doorspelen. En zij weten dat als ik een bepaalde loopactie maak, dat ik de bal dan kan krijgen."

Domenico Tedesco riep Vanaken niet meer op, maar Rudi Garcia herstelde hem meteen in ere. Hij heeft dan ook die rust aan de bal die weinigen hebben. "We zijn allemaal beslissend bij onze clubs", sloot Lukaku af. "Dat trekken we hier gewoon door."