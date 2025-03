Dit zijn de echte krijgers uit de Jupiler Pro League

De reguliere competitie zit erop in de Jupiler Pro League en dus kunnen we ons stilaan opmaken voor de Champions' Play-offs en de andere play-offs. En dus is het wel eens interessant om terug te blikken op wat er allemaal gebeurd is.

Zo kunnen we onder meer gaan kijken naar het aantal speelminuten van de diverse spelers in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Een aantal spelers misten zelfs nog geen enkele minuut. Als we de doelmannen meerekenen, dan zijn ze met vijf in de Jupiler Pro League. Vijf mannen die 2700 speelminuten op de teller hebben in de eigen competitie. Daarbij wel drie doelmannen. Krijgers die alles speelden Anthony Moris (Union), Senne Lammens (Antwerp) en Ortwin De Wolf (KV Mechelen) waren dit seizoen incontournable voor hun team. En dan zijn er ook nog twee veldspelers te noemen die geen minuten hebben laten liggen. Dat zijn centrale verdedigers Zeno Van Den Bosch van Antwerp en Brandon Mechele van Club Brugge. Echte krijgers dus, veel meer kan je daar ook niet over zeggen. Er zijn ook nog een aantal spelers die niet veel minuten hebben gemist. Adem Zorgane (Charleroi) miste er maar zes, Nathan Rodes en Kobe Cools van Dender ook beiden minder dan negentig. Hans Vanaken viel net buiten de top-10.