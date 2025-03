Ook Romelu Lukaku heeft al zin in de play-offs: "Ik kijk ernaar uit om hen bezig te zien"

De play-offs gaan bijna van start en het belooft ook dit seizoen weer enorm spannend te worden. Zelfs Romelu Lukaku heeft er zin in.

De Rode Duivels hebben zondag alles op alles gezet om de scheve situatie om te keren tegen Oekraïne, met succes. Hans Vanaken blonk uit op het middenveld terwijl ook Bryan Heynen mocht invallen.

Zo was het toch ook een beetje reclame voor het Belgisch voetbal. Hans Vanaken gaf zelfs de assist voor de 3-0 op Lukaku, terwijl Maxim De Cuyper zelfs kon scoren.

"Ik ben blij dat hij terug is bij de nationale ploeg", had Lukaku te zeggen over Vanaken. "Ik ben ook blij voor Bryan Heynen want hij heeft lang genoeg gewacht. Hij heeft op training zijn kwaliteiten kunnen tonen."

De Rode Duivel ziet dat dit alleen maar positief kan zijn voor de JPL. "Ik denk dat dit ook goed is voor de Belgische spelers die in de Jupiler Pro League spelen. Zij moeten gewoon blijven pushen. Want uiteindelijk, als we goed blijven presteren met de nationale ploeg, dan moeten ze hun best doen bij hun clubs."

Lukaku houdt de Belgische competitie duidelijk in de gaten, en nu misschien nog iets meer. "Zo gaat de onderlingen concurrentie ook omhoog. Ik kijk er al naar uit om hen bezig te zien tijdens de play-offs", besluit hij.