Berouw komt na de zonde: amper enthousiasme over afschaffing play-offs - "Enkel Club Brugge haalt voordeel"

Na een lange periode van overleg werd vorige maand beslist om de play-offs in de Jupiler Pro League af te schaffen vanaf het seizoen 2026-2027. De beslissing kwam er met een nipte tweederdemeerderheid, maar uit een enquête van HLN onder profclubs blijkt dat lang niet iedereen enthousiast is.

Van de 60 ondervraagden vindt een meerderheid van 34 het een spijtige zaak. Uit de enquête blijkt dat slechts een derde van de respondenten tevreden is met de afschaffing. Vooral de Europe en Relegation Play-offs lagen onder vuur, en daar moest volgens sommigen iets aan gedaan worden.

Een trainer van een middenmoter stelt dat het verdwijnen van deze play-offs de druk binnen de clubs zal verlagen, omdat de angst voor de play-downs verdwijnt.

Vooral de kleinere clubs zagen in de afschaffing een manier om competitiever te blijven. De topclubs, en dan met name Club Brugge, waren dan weer voorstander van minder wedstrijden, wat hen beter uitkomt in drukke Europese campagnes.

Toch blijft de meerderheid bij hun standpunt dat het verdwijnen van de play-offs een gemiste kans is. De extra spanning en topmatchen die ze met zich meebrachten, worden door veel clubs als een belangrijke meerwaarde beschouwd. Daarnaast gaf de strijd om play-off 1 voor subtoppers en middenmoters een extra dimensie aan het seizoen.

Een bestuurslid van een topclub vat het samen: "Veel clubs hebben deze beslissing gesteund om andere zaken gedaan te krijgen. Het is goed dat de Relegation Play-offs wegvallen, maar wie heeft baat bij de volledige afschaffing, behalve Club Brugge? Zij hebben al een financiële voorsprong en lijken die nu zeker te kunnen behouden", zegt hij in HLN.