De extra dimensie in de titelstrijd voor Club Brugge: na Anderlecht kunnen ze pas de tweede in België worden die dat verwezenlijkt

Club Brugge heeft dit seizoen meer motivatie dan ooit om de titel te pakken. Het gaat namelijk niet alleen om de landstitel, maar ook om de prestigieuze tweede Gouden Kampioensster, die boven het clublogo zal prijken.

In Europa is het gebruikelijk dat een club na het behalen van tien landstitels een ster mag toevoegen aan het logo. In België is dit systeem ook van toepassing, waardoor Anderlecht, met 34 titels, drie sterren heeft, en Club Brugge met 19 titels momenteel één ster draagt.

De eerste ster werd behaald in 1996, na de tiende landstitel van de club onder leiding van trainer Hugo Broos. Het was een historisch moment voor Club Brugge, met iconen als Gert Verheyen, Dany Verlinden en Franky Van der Elst die deel uitmaakten van het team.

De symboliek van die ster is groot, en het seizoen 1996 blijft een belangrijk voorbeeld voor de huidige generatie spelers. Met 19 titels op de teller is Club Brugge nu slechts één stap verwijderd van het behalen van de tweede ster. Het wordt een bekroning op jaren van hard werken en succes.

Zoals Maxim De Cuyper het in december al verwoordde in Het Nieuwsblad: “Da’s voor het leven, hè.” Deze woorden tonen aan hoeveel gewicht de tweede ster heeft voor de spelers, die dit seizoen vastberaden zijn om dit doel te bereiken.

Het is een onderwerp dat al maanden binnen de club leeft. De spelers hebben het regelmatig ter sprake gebracht, en de gedachte aan die tweede ster lijkt hen nog meer te drijven.