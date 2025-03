Droom of werkelijkheid? "Samen met De Cuyper wordt hij de vaste linksback bij de Rode Duivels"

De Rode Duivels zijn aan een nieuw hoofdstuk begonnen met Rudi Garcia. Het is uitkijken wie in de nabije toekomst een belangrijke rol kiest.

Hasan Cetinkaya, de sterke man bij Westerlo, heeft de nodige dromen over de spelers van zijn club. Zo zou hij heel graag Luka Vuscovic aan boord houden.

“Dat is een droom, maar ik denk niet dat hij werkelijkheid wordt. Tottenham is heel blij met de progressie die hij hier heeft gemaakt en straks begint hij sowieso in Londen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Enkel Europees voetbal spelen met Westerlo zou Tottenham misschien kunnen overtuigen, maar ze hebben wel al enkele andere interessante profielen voorgesteld voor volgend jaar.

Cetinkaya kijkt ook uit naar de evolutie van heel wat spelers. Het valt ook af te wachten wie er vertrekken zal en wie aan boord blijft. De naam Tuur Rommens valt, want heel wat clubs hebben interesse in hem.

“Uit Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Hij is een slimme jongen - vorige zomer heeft hij een aanbod uit Saudi-Arabië nog naast zich neergelegd - maar het wordt moeilijk om hem te houden”, klinkt het.

Cetinkaya ziet alvast een grote toekomst voor Rommens weggelegd, ook bij de nationale ploeg. “Ik geloof erin dat hij op termijn samen met De Cuyper de vaste linksback wordt bij de Rode Duivels”, besluit hij.