Raman of Frigan? Goots plaatst andere spits uit JPL op verlanglijstje: "Past perfect bij Antwerp"

De play-offs zijn nog maar net begonnen, maar het gonst al een tijdje van de transfergeruchten. Bij Royal Antwerp FC zou er deze zomer wel eens het nodige verloop kunnen zijn.

De Belgische topclubs zullen deze zomer zo goed als zeker bijzonder actief zijn op de transfermarkt. En die zouden best wel eens uit eigen land kunnen komen.

Zo worden Benito Raman en Matija Frigan naar voren geschoven als mogelijke transferdoelwitten van de topclubs uit de Jupiler Pro League.

Patrick Goots zou Raman liever bij KV Mechelen zien blijven. “Af en toe een pintje. Samen met de fans. Kan hij ergens beter zitten?”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Ook over Frigan is hij niet overtuigd. “Frigan lijkt met zijn negen competitiegoals het juk van duur aangekocht talent eindelijk van zich afschudden.”, verwijst hij naar de zes miljoen die Westerlo voor hem betaalde.

“’t Is lang kwikkel-kwakkel geweest. Ik twijfel of hij de Belgische top al aankan. Een derde seizoen bij Westerlo zou niet verkeerd zijn”, gaat Goots verder.

Hij ziet echter een andere spits uit de Belgische competitie die ideaal is voor The Great Old: Adriano Bertaccini van STVV. “Die zou nu eens perfect bij Antwerp passen. Voilà, een tip voor Overmars”, klinkt het.