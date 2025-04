'Stevige meevaller voor Anderlecht in strijd om absolute topspits'

Het seizoen is nog niet gedaan, maar Anderlecht heeft al wel zijn eerste transfertarget op het oog. Paars-wit wil Mihajlo Cvetkovic naar het Lotto Park halen. Ze hebben alvast een ferme meevaller gekregen vanuit andere landen.

Anderlecht heeft hun pijlen ondertussen al gericht op een Servisch toptalent, Mihajlo Cvetkovic. Dat meldde Sky Sport eerder al.

Goalgetter pur sang

Cvetkovic is een spits die momenteel nog onder contract ligt bij Cukaricki in zijn thuisland. Dit seizoen scoorde de 18-jarige zeven doelpunten in 26 wedstrijden. Op zijn zestiende was hij al eens verrassend de beste schutter van Europa, met liefst 33 doelpunten voor de beloftenploeg van Cukaricki.

Köln en Nürnberg horen ook bij de geïnteresseerden, maar afgelopen winter waren er nog veel meer gegadigden. Paars-wit deed toen ook al zijn uiterste best om hem in huis te halen, maar moest afrekenen met concurrentie uit Zweden (Malmö), Duitsland en andere landen.

Veel gegadigden haken af

Al die teams lijken nu volgens andere bronnen alvast geen interesse meer te hebben en/of financieel niet rond te kunnen raken om de speler in huis te halen.

Op die manier stijgen de kansen van Anderlecht zienderogen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 6 miljoen euro geschat, maar gezien hij maar een contract tot 2026 meer heeft in Servië kan er mogelijk geprofiteerd worden.