Thorgan Hazard, nog steeds in de race om terug te keren bij de Rode Duivels? "Ja, ik heb gesproken met Rudi Garcia"

Thorgan Hazard is niet meer geselecteerd sinds het Wereldkampioenschap 2022, maar hij heeft de Rode Duivels nog niet opgegeven. De speler van Anderlecht hoopt nog steeds terug te kunnen komen, maar hij weet dat hij goed zal moeten presteren bij zijn club om dat te bereiken.

Deze week heeft Thorgan Hazard een uitgebreid interview gegeven aan HUMO waarin hij onder andere sprak over zijn toekomstplannen en zijn toekomst bij Anderlecht. De veelzijdige vleugelspeler werd natuurlijk ook gevraagd naar het nationale team, aangezien hij niet geselecteerd was voor de openingswedstrijd onder Rudi Garcia, mede omdat hij net terug was van een blessure.

Thorgan Hazard is niet meer opgeroepen sinds het WK in Qatar, maar hij overweegt nog steeds om terug te keren. "Ik heb mijn internationale pensioen nog niet aangekondigd. Als Rudi Garcia me oproept, zou ik de uitnodiging graag accepteren", verzekerde hij.

"Zijn boodschap was hetzelfde als die van Tedesco, hij wil op dit moment andere spelers aan het werk zien. De deur is niet gesloten, hij verwees naar mijn blessure en wenste me succes in de Play-Offs."

Ik heb altijd de club op de eerste plaats gezet

Op zijn 32 jaar weet Thorgan Hazard echter dat er ruimte is voor een nieuwe generatie en dat zijn kansen om geselecteerd te worden afnemen. Hij beseft heel goed dat het niet door zich te richten op een terugkeer naar het nationale team alles goed zal verlopen, maar door zijn beste niveau terug te vinden bij Anderlecht.

"Het is aan mij om te bewijzen dat ik mijn plaats nog steeds verdien. Om geselecteerd te worden voor de Rode Duivels, moet je week na week presteren. Het is geen obsessie, ik heb altijd de club op de eerste plaats gezet. De rest zal wel volgen, of niet", besloot hij.