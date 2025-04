Noah Sadiki over racisme in JPL: "Op bezoek bij die topclub was het walgelijk"

Racisme is bijlange nog niet uitgeroeid bij de voetbalfans. Ook Noah Sadiki krijgt er meer dan eens mee af te rekenen.

In maart liet Noah Sadiki bij Radio Radzinski horen dat hij in zijn carrière heel wat racistische opmerkingen gekregen heeft. Dat vertelt hij nu ook nog eens bij La Capitale.

“Ik heb dingen gezien die niet gepast zijn, die niet op het veld thuishoren”, vertelt hij. “Misschien ben ik de enige die het hardop gaat zeggen, maar voor mij is het geen probleem om de waarheid te vertellen waar iedereen bij is.”

Voor Sadiki gaat het vaak meer dan een brug te ver. Het gaat over bewegingen die in zijn richting gemaakt worden. “Zaken die je niet zou maken naar een mens. Maar wat mij het meest stoort is dat deze mensen dit doen naast kinderen.”

Sadiki is van oordeel dat de kinderen die dit zien denken dat dit normaal is, waardoor ze het later zelf ook zullen doen als ze naar het voetbal gaan.

Donderdag moet Sadiki met Union in het Jan Breydelstadion spelen. “Misschien ben ik wel de enige die het luid en duidelijk heeft gezegd. Het is me ook in andere stadions overkomen. Maar in Brugge was het echt walgelijk.”