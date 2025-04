"Daar moet Hasi op hopen": dramatische cijfers van RSC Anderlecht nopen Imke Courtois tot scherpe reactie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht maakte er ook tegen Royal Antwerp FC eigenlijk een potje van. En dus is de vraag stilaan: of en hoe trekt Besnik Hasi dit nog recht? De cijfers zijn namelijk echt niet goed te noemen, zoveel is duidelijk.

Sinds Besnik Hasi het roer overnam op 20 maart van David Hubert zijn de cijfers bij RSC Anderlecht niet meteen bemoedigend te noemen. In de play-offs werd 1 op 12 gepakt door paars-wit. Troosteloos gelijkspel Tegen Club Brugge waren ze kansloos en verloren ze met 2-0, tegen Genk was er een klein beetje beterschap maar werd met 1-2 verloren en tegen een niet eens zo sterk Union SG werd ook stevig verloren met 2-0. De 0-0 tegen Antwerp was een nieuw pijnlijk resultaat, zeker ook voor de supporters. Zij kwamen dan ook met een spandoek tegen Wouter Vandenhaute en ook over Besnik Hasi en diens tactische keuzes zijn ze niet al te lyrisch. Wat nu? Een doelpunt gemaakt op 360 minuten onder Hasi? Daar zijn de fans dan ook niet tevreden mee. Rest de vraag: hoeveel tijd krijgt de oefenmeester van paars-wit? Er komt een bekerfinale aan tegen Club Brugge en Europees voetbal lijkt een must. Het drama compleet? "Hasi moet hopen om het met zomertransfer te mogen proberen rechttrekken", is ook Imke Courtois duidelijk in De Zondag.