Is dit het grote probleem van Antwerp? Trainer Andries Ulderink: "We kunnen niet anders"

Antwerp blijft offensief haperen. In vijf van de laatste zeven wedstrijden wisten de troepen van Andries Ulderink niet te scoren. Een opvallende trend die vragen oproept.

“Dat is moeilijk uit te leggen", reageerde doelman Senne Lammens na het gelijkspel tegen Anderlecht. “Op training vliegen de ballen er wél in. Het zit hem in de flow waarin we nu verkeren.”

Lammens wijst op de inspanningen die het team levert zonder bal. “Onze aanvallers steken zóveel energie in het druk zetten, dat het scherpte voor doel kost. Dat kan je hen eigenlijk niet kwalijk nemen.” Een analyse die ook door zijn ploegmaat Olivier Deman wordt gedeeld.

Deman wijst vooral op vermoeidheid. “Tegen het einde van de match ontbreekt het aan zuiverheid in de passing en de afwerking", stelde hij vast. “Daardoor vergeten we onszelf te belonen, net als tegen Gent. Maar ondanks alles maken we wél stappen. Alleen klikt het niet van vandaag op morgen.”

Trainer Andries Ulderink erkent de groeipijnen, maar verdedigt de intensieve speelstijl. “In topvoetbal wordt er veel gevraagd van aanvallers, ook zonder bal. We kunnen niet minder druk zetten, want dan speelt een ploeg als Anderlecht er gewoon door. En fysiek zitten we de laatste weken goed. Dus daar ligt het niet aan.”

De analyse is helder, nu nog de uitvoering. Antwerp moet dringend zijn doelpuntenproductie opkrikken, te beginnen tegen Genk. “Thuis tegen Genk zijn het altijd open matchen", blikt Lammens vooruit. “We blijven trouw aan onze manier van spelen, ook al staat Genk boven ons.”