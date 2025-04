Anderlecht-verdediger Jan-Carlo Simic heeft al meteen speciale boodschap voor nieuwe aanwinst Cvetkovic

Mihajlo Cvetkovic is de nieuwste zomeraanwinst van Anderlecht. Jan-Carlo Simic kwam al meteen met een mooie boodschap voor zijn landgenoot.

Afgelopen zomer ging Anderlecht Jan-Carlo Simic halen bij AC Milan. Deze zomer krijgt de centrale verdediger er een landgenoot bij.

Mihajlo Cvetkovic tekende tot 2029 bij paars-wit en zal dus vanaf volgend seizoen in de kleuren van Anderlecht spelen. Voor Simic is het uiteraard leuk om er een landgenoot bij te hebben, hij verwelkomde hem alvast met een leuke boodschap.

"Hey ‘Cvele’, mijn broer. Welkom in Brussel, welkom in het Lotto Park. Gefeliciteerd met je transfer. Ik wens je al het beste. Moge God je zegenen met 100 doelpunten in dit stadion. Ik zie je snel", klonk het bij Simic.

De twee hebben al contact gehad bij de nationale ploeg. Het is moeilijk om te denken dat Simic niets te maken had met deze transfer. "Ik ken Jan-Carlo van de nationale ploeg in Servië", vertelde Cvetkovic.

"Ik ben blij dat hij hier is om mij te helpen. We hebben al wat gepraat voor ik hier tekende. Hij vertelde me hoe de dingen hier werken bij de club en wenste me succes", besluit de nieuwste aanwinst van Anderlecht.