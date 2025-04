Johan Boskamp zegt wie titelfavoriet is nu de strijd helemaal openligt en wil nog wat kwijt over Genk-trainer Thorsten Fink: "Gek wat druk kan doen met een mens"

Johan Boskamp zegt al lange tijd dat Racing Genk kampioen zal spelen. Nu de situatie plots een heel pak anders is, verandert hij niet meteen van gedacht.

De titelstrijd ligt volledig open, zeker na de resultaten van de midweekspeeldag. Racing Genk is ondertussen gezakt naar de derde plaats met 41 punten. Club Brugge telt een punt meer, terwijl Union leider is met 43 punten.

Johan Boskamp zegt al lang dat Racing Genk kampioen zal spelen. Van die mening stapt hij niet af. "Ze blijven mijn titelfavoriet. Dat ga ik nu niet meer veranderen. Maar ze moeten wel opletten dat ze geen RWDM’pje gaan doen. 1 op 9 in de play-offs is niet al te best", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. Daarmee verwijst hij naar hoe de Brusselaars in alle chaos nog naast de promotie grepen in de Challenger Pro League.

Het liep wel absoluut niet vlot de laatste drie wedstrijden. Tegen Club Brugge speelde het te voorzichtig, er werd niet uitgegaan van eigen sterkte. Tegen Union SG kreeg het maar één schot op doel bij elkaar gespeeld en op de Bosuil was het gewoon veel te weinig voor een titelkandidaat.

Boskamp ziet dat de titelstress er heeft ingehakt. "Moet wel. Iemand als Fink was heel het jaar de rust zelve en nu gaat ie ineens bonje maken met Pocognoli? Gek wat druk kan doen met een mens. Ik geloof wel dat hij het nog kan omkeren, maar dan moet hij zich dringend over dat soort dingetjes zetten in plaats van ze te gebruiken als excuses. "

"Toch blijf ik vertrouwen hebben in dit Genk. Het blijft de best voetballende ploeg van dit seizoen. Als ze zondag winnen van Antwerp, met wat hulp van hun publiek, dan kan de trein zomaar weer vertrokken zijn", besluit de Nederlander.