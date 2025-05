De ene overwinning is de andere niet: dit zegt iets over de bekerfinale

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht won ruim op bezoek bij Royal Antwerp FC, Club Brugge deed hetzelfde in eigen huis tegen KAA Gent. En toch valt er wel wat te zeggen over het verschil in niveau tussen beide wedstrijden.

Meer dan een halfuur lang konden we over Antwerp - Anderlecht niet al te veel goeds vertellen. Net als in de heenwedstrijd waren de kansen eerder schaars te noemen. Tot paars-wit plots toch toesloeg.

De ene overwinning is de andere niet?

Uiteindelijk zouden ze vrij makkelijk de maat nemen van The Great Old en zo hun vierde plaats nu al zo goed als veilig stellen. Daardoor zijn ze nu al redelijk zeker van Europees voetbal, al geeft een bekerfinale wel recht op een 'beter' Europees ticket.

Club Brugge van zijn kant kwam op achterstand tegen KAA Gent, maar zette vrij snel orde op zaken. De dominantie was uiteindelijk zelfs veel groter te noemen dan wat er op het scorebord verscheen.

Scherpste van de snee

Watanabe, de lat, de paal en Tom Vandenberghe wisten nog een aantal extra doelpunten te vermijden. En zo is het andermaal duidelijk dat cijfers niet alles zeggen: blauw-zwart is en blijft veruit favoriet in de bekerfinale.

In één wedstrijd is natuurlijk altijd wel wat mogelijk. Bij Club Brugge willen ze onderschatting vermijden, bij paars-wit is Besnik Hasi alvast strijdvaardig. Dan toch spannender dan een paar weken geleden gedacht?