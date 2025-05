Fred Vanderbiest maakt zijn keuze uit alle spelers in de Jupiler Pro League en kiest deze vijf om KV Mechelen te versterken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Fred Vanderbiest weet nog niet of hij volgend seizoen coach blijft van KV Mechelen, maar dromen over versterkingen doet hij alvast wél. In een openhartig moment verklapte hij welke vijf spelers hij graag naar Mechelen zou halen, mocht hij de kans krijgen.

Bovenaan zijn verlanglijst staat Franjo Ivanovic van Union. "Die heeft alles", stelt Vanderbiest in Het Nieuwsblad. "Hij kan een bal bijhouden, diep gaan, scoren, en ook met de rug naar de goal spelen. En blijkbaar is hij ook een fijne kerel in de omgang, wat voor mij ook telt." Ook Charles Vanhoutte staat op zijn lijst. "In hem zie ik mezelf een beetje terug", glimlacht hij. "Niet de snelste, maar wel positioneel heel sterk. Zo’n type heb je nodig om je middenveld in balans te houden." In Kortrijk zou hij dan weer Abdelkahar Kadri weghalen. "Dat is er eentje die altijd vooruit speelt, draait open tussen de lijnen en past perfect in ons systeem. Echt gek dat hij daar nog altijd zit. Die jongen hoort op een hoger niveau." Zijn vierde keuze is een opvallende: Ardon Jashari van Club Brugge. "Die jongen brengt iets extra’s aan de bal, durft en versnelt het spel. Hij heeft de flair die we soms missen." Tot slot noemt hij doelman Michael Verrips, die in het verleden al het Mechelse shirt droeg. "Fantastische gast, gouden hart, harde werker. Na zijn periode bij KV maakte hij een foute keuze, dat weet hij zelf ook wel. Maar met zijn kwaliteiten? Die hoort hoger te spelen."