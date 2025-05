'Belgische topclub wil Hugo Siquet: Club Brugge neemt zeer duidelijk standpunt in'

Hugo Siquet beleeft een zeer frustrerend seizoen bij Club Brugge. Zal hij een tweede seizoen van hetzelfde accepteren?

Dit seizoen is Hugo Siquet slechts zes keer in de basis gestart bij Club Brugge, waarvan twee keer in de Beker van België. De laatste keer was afgelopen weekend, toen de blessure van Kyriani Sabbe hem de mogelijkheid gaf om te starten. Hij kon ook een assist geven aan Romeo Vermant om de score te openen tegen Anderlecht.

Toch blijft het feit dat hij zo weinig kansen krijgt hem storen. Het voedt een zekere frustratie: "Ik vind dat ik niet genoeg kansen heb gehad gezien voor wat ik heb laten zien", bekende hij aan RTBF.

"Dit is mentaal het moeilijkste seizoen geweest. Er was veel onbegrip. Ik was er altijd van overtuigd dat als ik bleef doorwerken, ik momenten als deze zou krijgen", legde hij nog uit.

Zal hij de derde keuze blijven als Sabbe en Seys blijven (ze hebben nog drie jaar contract elk)? Een van hen zou misschien moeten vertrekken. Het Laatste Nieuws meldt dat Siquet interesse heeft gewekt bij Heerenveen (waar hij gewild is door Robin Veldman) en bij Union Saint-Gilloise.

Maar Club Brugge is duidelijk: het is absoluut niet de bedoeling dat Siquet vertrekt. Toch lijkt het logisch dat Union een poging zal doen om van de situatie van de verdediger te profiteren.