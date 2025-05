Na hooligans van Club Brugge richtten nu ook Luikse vandalen schade aan bus van Anderlecht aan: "10.000 euro"

Een week na de eerste vernieling in Brussel is de gepersonaliseerde bus van het Anderlecht-futsal opnieuw het doelwit geworden, ditmaal in Soumagne. Bij de kwartfinale-ontmoeting met Standard spoten vandalen zwarte verf op het voertuig, waarbij het Anderlecht-logo aan beide zijden werd beklad.

De bus, die speciaal is voorzien van een volledige ‘wrap’ ter waarde van ongeveer €10.000, vertoont nu hardnekkige vlekken die niet gemakkelijk te verwijderen zijn. De zwarte verf dringt diep in de folie, waardoor reinigingspogingen vooralsnog onvoldoende effect hebben. Bell Tours, de­ vervoersmaatschappij uit Sint-Pieters-Leeuw, beraadt zich op verdere stappen. Een gespecialiseerd bedrijf zal waarschijnlijk worden ingeschakeld om de beschadigde folie te vervangen, mocht schoonmaken niet volstaan. Maandag staat een overleg gepland tussen Bell Tours, de clubleiding van Anderlecht, de verzekeringsmaatschappij en WS Lettering, het bedrijf dat de folie aanbracht. Daarbij wordt bekeken of de verzekering tussenkomt en wat de exacte vervangingskosten zijn. Eerder verwijderden supporters van Club Brugge in het centrum van Brussel al de gepersonaliseerde nummerplaat van dezelfde bus. Ook toen was er geen camerabeeld van de daders beschikbaar, wat het opsporen bemoeilijkt. De dubbele aanval legt een wrange relatie bloot tussen ultras van rivaliserende clubs en de respectloze politiek ten opzichte van andermans eigendom. Voor de busmaatschappij rest vooral de zorg om de schade hersteld te krijgen voordat de terugwedstrijd in Anderlecht plaatsvindt.