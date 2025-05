Het kan verkeren: Club Brugge vraagt 'vijand' Antwerp om een wederdienst

Club Brugge blijft Union op de hielen zitten in de razend spannende titelstrijd. Nadat Union won op het veld van Anderlecht, hield Club zijn kansen gaaf met een 0-2-zege in Genk. Blauw-zwart afhankelijk van een misstap van de Brusselaars. Brandon Mechele kijkt daarvoor in de richting van Antwerp.

"Als Union nog punten laat liggen, dan zal dat eerder tegen Antwerp gebeuren dan tegen Gent", stelde Mechele na de wedstrijd. De verdediger verwijst daarbij naar het seizoen 2022-2023, toen Club Brugge Union versloeg op de slotspeeldag, waardoor Antwerp alsnog de titel kon pakken. “Voila, doe dus maar jullie best, Antwerp", grapte Mechele.

Club Brugge had het aanvankelijk moeilijk in Genk, zo geeft Mechele toe. "De eerste twintig minuten waren zoeken, maar na onze openingsgoal kregen we meer vertrouwen." De rode kaart voor Genk hielp Club bovendien in het zadel, al ontsnapte het nadien nog aan de gelijkmaker.

"We hadden geluk dat die bal er niet in ging", erkende Mechele over de grote kans voor Tolu. "In zulke matchen weet je dat er altijd nog iets kan gebeuren. Gelukkig zijn we overeind gebleven en kunnen we blijven hopen."

Hoewel de titelkoorts stijgt, weigert Mechele zich te laten meeslepen. Hij volgt de wedstrijden van Union zelfs niet live. “Nee, ik heb geen voetbalabonnement”, lachte hij. “Ik kijk gewoon op LiveScore. We moeten vooral op onszelf focussen.”

Met nog twee speeldagen te gaan, is Club Brugge veroordeeld tot winnen en hopen. Union heeft alles in eigen handen, maar Mechele weet: in voetbal is alles mogelijk. En met een beetje hulp van Antwerp zou Club alsnog de ultieme beloning kunnen binnenhalen. Voor Antwerp staat er wel niets meer op het spel. Ze hebben de vijfde plaats beet. Of kunnen ze daardoor bevrijd spelen?