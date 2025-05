🎥 "Je ademde voetbal, je was voetbal, hier lig je nog steeds": Royal Antwerp komt met unieke begrafenis

2841

Tribune 2 wordt momenteel afgebroken in het Bosuilstadion. Het is het einde van een lange geschiedenis. En Royal Antwerp heeft het afscheid in stijl 'gevierd'. Met ... een begrafenis.

Royal Antwerp FC kreeg eindelijk goed nieuws en groen licht om tribune 2 van het Bosuilstadion tegen de vlakte te gooien en te vervangen door een gloednieuwe tribune. Maandag werd begonnen met de sloopwerken, die zo'n twee weken zullen duren. De renovatie van de nieuwe tribune zou tegen november klaar moeten zijn en zo'n 12,5 miljoen euro moeten kosten. Prachtige grafrede Op die manier zou de capaciteit van de Bosuil wel naar 21.000 stijgen - op dit moment is dat zo'n 16.000. De afbraak van de oude tribune ging gepaard met een begrafenis. Guido Belcanto kwam een speech brengen, heel wat toppers waren present. Vaarwel, moegestreden Oude Dame. 1923-2025. 🪦❤️🤍 pic.twitter.com/HGNZW25UCG — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 12, 2025 Daarbij bekende supporters, maar ook iconen uit het verleden. Patrick Goots, Mile Svilar, Harald Pinxten, Geoffrey Hairemans, Cisse Severeyns, ... Je kan het zo gek niet bedenken of ze waren op het appèl. Ook Marc Overmars kwam naar het pakkend moment. De setting onder tribune 2 was bovendien erg mooi te noemen. En de stilte was bijwijlen ijzelingwekkend. Kosten noch moeite werden gespaard: de hele opname duurde bijna twaalf uur.