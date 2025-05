Sven Mary schuwt de harde woorden niet voor relschoppers voor Anderlecht - Club Brugge: "Pure vorm van haat en racisme"

De kogel is door de kerk. Er zal aankomende zondag zonder supporters van Club Brugge worden gespeeld in het Lotto Park voor het duel op bezoek bij RSC Anderlecht. Die beslissing werd genomen in de nasleep van de bekerfinale tussen beide ploegen.

Anderlecht-burgemeester Fabrice Cumps (PS) werd de voorbije dagen onder druk gezet, ook door de supporters van Anderlecht die tegen collectieve straffen zijn.

Spijtige beslissing

Maar de burgemeester is formeel in zijn beslissing. Het risico op rellen zou te groot zijn en dus zijn er geen uitfans welkom. De fans van Club Brugge zouden naar de Raad van State willen trekken tegen die beslissing.

"Ik vind dit een spijtige beslissing", aldus advocaat en Anderlechtsupporter Sven Mary in De Afspraak over de hele zaak. "Ik kan me inbeelden dat de burgemeesters de inwoners moeten beschermen, maar ik vraag me ook af hoeveel van de 300 mannen in het zwart rond de Heizel ook effectief op de match waren."

Grimmige sfeer

"Ik zat in het stadion en ik heb ze niet gezien. De sfeer in het stadion was ongelooflijk, buiten het stadion was het heel grimmig."

"Ik denk zelfs niet dat dit iets met hooliganisme te maken heeft. Dit heeft te maken met een onvoorbereide strafexpeditie. Dit is een pure vorm van haat, van racisme. Voetbalhooligans hebben andere spelletjes met afspraken in parken of andere plaatsen."