Waarom Paul Gheysens (voorlopig?) Antwerp buiten schot houdt, al zijn er al tekenen

De financiële zorgen stapelen zich op voor Paul Gheysens, maar één dossier houdt hij voorlopig angstvallig dicht bij zich: Royal Antwerp FC. Terwijl Ghelamco volop activa van de hand doet — van winkels tot bedrijfsterreinen — blijft de voetbalclub voorlopig buiten schot.

De verklaring? Antwerp is meer dan gewoon één van zijn bedrijven, het is zijn uithangbord. De situatie bij Ghelamco is ernstig. Tegen midden juni moet het vastgoedbedrijf een obligatielening van 80 miljoen euro terugbetalen. Dat verklaart waarom zelfs de winkelruimtes onder de Planet Group Arena verkocht worden.

De Albert Heijn en andere panden op het gelijkvloers zijn inmiddels in handen van de familie Kerckhof uit Roeselare, bekend van Euro Shop. Alles om de schuldenberg in te perken.

Toch blijft één dossier onaangeroerd: Goala BV, de vennootschap waarmee Gheysens en zijn zoon Michael in het bestuur van Antwerp zetelen. Die valt buiten het Ghelamco-netwerk, en dat maakt een gedeeltelijke verkoop technisch mogelijk.

Maar of Gheysens bereid is dat te overwegen, is iets anders. De club is het kroonjuweel van zijn imperium — emotioneel én qua publieke uitstraling. Royal Antwerp is meer dan een investering geworden: het is het visitekaartje van de familie geworden.

Extra investeerders

Toch zijn er tekenen dat er achter de schermen al iets beweegt. De nieuwe Tribune 2 wordt mee gefinancierd door een externe, anonieme investeerder — iets wat jaren geleden ondenkbaar zou zijn geweest bij Antwerp. Een jaar geleden klopte Gheysens bovendien al aan bij een Londens kantoor om een mogelijke investeerder te zoeken voor de club. Het toont dat de urgentie toeneemt.

De klok tikt verder. Zelfs als de deadline van 14 juni gehaald wordt, wacht in december alweer een aflossing van meer dan 50 miljoen euro. Antwerp blijft dus nog even in handen van Gheysens, maar hoe lang nog? Een gedeeltelijke verkoop lijkt steeds waarschijnlijker, als hij zijn club wil behouden zonder ze volledig uit handen te geven. In Deurne-Noord houden ze best rekening met een nieuwe realiteit.