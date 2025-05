"Goed dat hij de verantwoording kan pakken": iedereen vol lof voor ervaren speler Antwerp

Tjaronn Chery was tegen KAA Gent opnieuw de held voor Royal Antwerp FC. De ervaren spits maakte twee belangrijke en mooie doelpunten en blijft zo zijn waarde bewijzen voor stamnummer 1. Iedereen was van hem onder de indruk, zoveel is duidelijk.

Tjaronn Chery zit al aan drie doelpunten in de Champions' Play-offs en lijkt daarmee een dipje te hebben overwonnen. Als we de Croky Cup meetellen, dan zit hij nu aan 18 goals en 9 assists dit seizoen.

Doelpuntenmachine

De 36-jarige aanvaller bewijst daarmee dat hij nog van grote waarde is voor The Great Old. En dat ziet ook zijn coach, Andries Ulderink: "Chery? Het heeft hem ook een paar keer tegengezeten, zoals bij de penalty thuis tegen Genk."

"Dat is de ervaring die je dan moet hebben in de ploeg om er niet te lang mee in te zitten. Goed dat hij deze keer de verantwoording kan pakken", aldus de coach van Antwerp na de zege tegen Gent.

Prettig werken

"We moeten hem op posities kunnen krijgen zodat hij gevaarlijk kan worden. Het is prettig om met zo’n jongen te werken, je weet dat hij die kwaliteiten heeft om ook vanop dertig meter te scoren."

Een gevoel dat er ook was bij die andere goalgetter, Gyrano Kerk: "We hebben gewerkt op onze efficiëntie, maar als je Chery in je ploeg hebt, kan je vanaf afstand heel veel doelpunten maken."