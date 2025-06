Ex-Bruggeling Tuur Dierckx vurig over KAA Gent-supporters: "Degoutant"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent heeft er heel erg moeilijke play-offs opzitten. Ze braken hun eigen negatieve record van slechtste Champions' Play-offs ooit en moesten met een 3 op 30 terug naar huis. Op de laatste speeldag supporterden ze zelfs voor Union SG.

De laatste speeldag bracht KAA Gent naar Union SG. De aanwezige supporters begonnen daar op een bepaald moment ondanks de nederlaag toch te supporteren .. voor de thuisploeg. Dat hadden ze in eigen huis ook al gedaan tegen Antwerp.

Cynisme bij de fans

Het cynisme van de Buffalo-supporter was groot en dat Club Brugge (de grote rivaal) op die manier naast de titel greep, zal ook wel geholpen hebben. Gent heeft ondertussen coach Danijel Milicevic ontslaan en gaat het volgend seizoen met Ivan Leko proberen.

Tuur Dierckx was streng in 90 Minutes voor de fans van Gent: “Het is de definitie van een successupporter. Ik vind het heel degoutant, oprecht. Ik krijg er een degout van. Ze zijn niet blij dat Union kampioen wordt, gewoon dat een andere ploeg het niet wordt.”

De Coster breekt lans

Gilles De Coster pikte meteen in: “Ik ga nooit begrijpen dat je als supporter vooral bezig bent met anti een andere club zijn. Dan heb je het niet begrepen, je moet voor je eigen club zijn.”

“Maar ik begrijp ergens wel dat als je tien speeldagen lang 190 goals hebt zien binnenkrijgen en je bijna uitgelachen wordt door je eigen spelers en je dan toch nog daar bent voor die laatste verplaatsing … Dan vergeef ik dat cynisme een klein beetje, het is ook lachen met jezelf.”