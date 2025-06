Hij is mislukt bij Genk, maar Anderlecht ligt op de loer om eventueel tweede kans te bieden in de Jupiler Pro League

Een ex-speler van Genk is een potentieel transfertarget voor Anderlecht geworden. Daar hebben de goede prestaties van Benjamin Nygren in Denemarken mee te maken. Op 23-jarige leeftijd lijkt de Zweedse winger zijn beste vorm te hebben teruggevonden.

In Denemarken presteert de speler goed en hij staat dan ook in de belangstelling van verschillende buitenlandse clubs. Ook in België is er stilaan sprake van een heus transferdossier rond Benjamin Nygren. RSC Anderlecht heeft zijn oog op hem laten vallen. Als het tot een transfer zou komen, betekent dit dus de tweede passage van Nygren in ons land.

De 23-jarige flankaanvaller maakt een sterk seizoen door bij FC Nordsjaelland. Dat is de club die hem in de winter van 2022 voor een bedrag van 600 000 euro weghaalde in Genk. Als rechterflankspeler kan hij nu overtuigende statistieken voorleggen: 16 doelpunten en 4 assists in 32 wedstrijden. Dat wekt interesse van ambitieuze clubs.

Olivier Renard volgt Nygren op de voet

Volgens het Zweedse medium Fotboll Direkt houdt Oliver Renard het profiel van de Scandinaviër nauwlettend in de gaten. "De sportief directeur van Anderlecht kan de speler wel waarderen. De financiële haalbaarheid zou hier wel eens in kunnen meespelen. Het contract van Nygren loopt eind december af, geen onbelangrijke factor."

Nygren is dus geen onbekende meer in België. In 2019 haalde Genk hem in huis, maar het werd een flop. Was hij toen nog te jong? Is hij te snel gebracht? In elk geval is de context ondertussen sterk veranderd. Nygren lijkt nu completer, constanter en vooral klaar voor een nieuwe uitdaging. Die zou er kunnen komen in Brussel.

Ex-speler van Genk op de radar van Anderlecht

Benjamin Nygren is inmiddels ook drie keer geselecteerd voor de nationale ploeg van Zweden. Zijn carrière zit in stijgende lijn en hij heeft een veelzijdig profiel. Dat zou wel eens genoeg kunnen zijn om Anderlecht te overtuigen.