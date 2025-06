Rudi Garcia hakt knoop door: 'deze Rode Duivel verrassende kapitein tegen Wales'

De Rode Duivels staan tegen Wales al met hun rug tegen de muur, al bleven ze zelf bijzonder rustig onder de zaak. En dan is er ook nog de vraag wie kapitein zal zijn tegen een van de zwarte beesten van de Duivels.

In de vorige interlandperiode waren het Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku die allebei een keertje de aanvoerdersband mochten dragen. Rudi Garcia maakte zelfs nog geen definitieve keuze.

Opnieuw keuze te maken

Thomas Meunier mocht de aanvoerdersband dragen tegen Noord-Macedonië en voor de match tegen Wales maakt de bondscoach meer dan waarschijnlijk opnieuw een andere keuze.

Op de persconferentie een dag voor de wedstrijd komen we meestal te weten wie de kapitein is voor de wedstrijd. Op die manier kondigde hij ook Thomas Meunier aan een paar dagen geleden.

Tielemans tegen Wales kapitein?

Als we die lijn doortrekken, dan is het nu meer dan waarschijnlijk aan Youri Tielemans. Die komt namelijk in de namiddag naar het persmoment.

Dat persmoment wordt gehouden vlak voor de laatste training, die ook in Tubeke zal plaatsvinden - er wordt niet getraind in het Koning Boudewijnstadion. De match tegen Wales staat ook in het teken van het afscheid van Jan Vertonghen, maar is dus ook een soort definitieve overdracht van de aanvoerdersband - al is er nog geen definitieve keuze.