Speler Union SG laat zich uit over eigen toekomst en de impact van Champions League

Union SG kroonde zich tot kampioen in de Jupiler Pro League. En dus is de vraag wat er met de kern zal gebeuren volgend seizoen, want ze mogen - eindelijk - Champions League spelen.

De voorbije vier jaren was het voor Union SG elke zomer opnieuw een vreselijk puzzelwerk, maar steevast werden nieuwe spelers gevonden die de vertrekkers moeiteloos konden vervangen. Rest de vraag: gaat dat deze zomer ook lukken? En gaat het nodig zijn? In de hoofdstad denken ze dat er dit seizoen misschien wel eens meer spelers zouden kunnen gaan blijven dan de vorige jaren. Benieuwd wat er gaat gebeuren Onder meer Burgess gaf al aan te willen blijven, mogelijk volgen er nog andere spelers. “We willen het zeker samen doen in de Champions League. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren”, is Alessio Castro-Montes duidelijk in MidMid. “Ik ben benieuwd naar wie er gaat vertrekken, of wie er gaat blijven waarvan we het misschien niet zouden verwachten. Ik ben heel benieuwd wat die Champions League gaat doen. Of ik zelf blijf? Dat weet ik ook nog niet. Het hangt af van de uitdagingen.” Salarisplafond Evert Winkelmans pikte meteen in: “Ze hebben bij Union aangegeven niet van koers te willen veranderen. Ze werken met een salarisplafond en als een speler of coach een enorme financiële stap kan zetten …” “We hebben het gezien met Cameron Puertas, maar ook met Karel Geraerts bijvoorbeeld. Als er een grote club komt en die geven het contract van je leven … Union gaat ze dan niet tegenhouden.”