Youri Tielemans erkent zijn grote fout, maar Rudi Garcia komt ook meteen tussen

Youri Tielemans was zondag aanwezig naast Rudi Garcia tijdens de persconferentie, de dag voor België-Wales. Hij sprak onder andere over zijn fout in Skopje, die de Rode Duivels duur te staan kwam. Maar ook de bondscoach kwam meteen tussen.

Je kunt Youri Tielemans dingen verwijten, maar zeker niet dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Twee dagen na het verliezen van de bal die leidde tot de 1-1 tegen Noord-Macedonië, was de middenvelder van Aston Villa aanwezig naast Rudi Garcia en verstopte hij zich niet.

Ootmoedige Tielemans

"Het is echt jammer en stom van mij. Ik zie Loïs (Openda) die, denk ik, één op één staat. En ik probeer hem te bereiken", legt Tielemans uit. "Maar dan mis ik totaal mijn pass, en het resulteert in een tegenaanval met een doelpunt tot gevolg. Ik ben boos op mezelf omdat ik in de 85e minuut nooit balverlies mag lijden op die plek."

En Tielemans wilde ook geen excuses verschuilen achter vermoeidheid om deze fout te rechtvaardigen: "Vermoeidheid? Ik kan niet zeggen dat ik dat in Skopje voelde, omdat ik 60 minuten op de bank ben gebleven", lacht hij. "Natuurlijk, ik heb 50 wedstrijden gespeeld dit seizoen dus het is niet ideaal, maar als je in zo'n ritme zit, raak je eraan gewend om wedstrijden te spelen."

Rudi Garcia verdedigt Youri Tielemans

Rudi Garcia blijft daarentegen volledig vertrouwen hebben in Youri Tielemans, die naar verwachting maandag in de basis zal staan gezien zijn aanwezigheid op de persconferentie. "Alleen omdat je de bal verliest op 70 meter van je doel, betekent niet dat het automatisch een kans moet worden voor de tegenstander", benadrukte de coach. "Er zijn nog andere spelers die kunnen ingrijpen en voorkomen dat dit doelpunt valt."

Dit is niet de eerste keer dat de voormalige middenvelder van Anderlecht bekritiseerd wordt voor balverlies of een te nonchalante houding wanneer hij het shirt van de nationale ploeg draagt. Maar Tielemans zou deze maandag een nieuwe kans moeten krijgen om te overtuigen, ten koste van Hans Vanaken of Nicolas Raskin.